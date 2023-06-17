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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: نقل العاملين بديوان عام الوزارة للعاصمة الإدارية قبل عطلة العيد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور/ عبد الله حسن عبد القوي اليوم السبت ، بأنه سوف يتم إتمام نقل جميع العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف للعمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وأنه بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستؤدي الوزارة جميع أعمالها بالكامل ودون استثناء من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: وعليه فإن أي مكاتبات تخص الوزارة بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، يجب أن ترسل على مبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جميع التعاملات التي كانت تتم بمقر ديوان عام الوزارة بمنطقة باب اللوق ستتم كاملة من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف أنه قد تم بالفعل العمل الجزئي بالمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من أول يونيو الجاري، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني .

الأوقاف وزارة الأوقاف العاصمة الادارية عطلة العيد الأضحى

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