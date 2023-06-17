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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يومها العالمي.. الجامعة العربية تؤكد على أهمية مواجهة ظاهرة الجفاف والتصحر

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

 أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا بمناسبة اليوم لعالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي يوافق 17 يونيو وهى الذكرى التاسعة والعشرون لليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي تم تحديدهُ بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 9/115 في ديسمبر 1994، باعتبار يوم 17 من شهر يونيو يوماً عالمياً لمكافحة التصحر والجفاف
 

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار " المرأة – أرضها – حقها" ويسلط هذا الشعار الضوء على تأثيرات الجفاف والتصحر على المرأة وحق المرأة في تملك الأراضي وإدارتها للمساهمة في مواجهة ظاهرة الجفاف فضلاً عن التأكيد على حقوق المرأة في العمل بمختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي.

ويًعد موضوع الجفاف من أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية/ الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومن خلال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والذي يجتمع دورياً كل عام بغرض تنسيق المواقف العربية في هذا المجال، وتنسيق عمل الفرق العربية المشاركة في مؤتمرات اتفاقيتي الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ولمكافحة التصحر.

وبهذه المناسبة فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد على أهمية دعم المرأة وحقوقها في جميع مناحي الحياة، فضلا عن أهمية تضافر جهود الدول العربية لمواجهة ظاهرة الجفاف والتصحر، في ظل معاناة عدد من الدول العربية من نقص الموارد المائية الذي نتج عنه تدهور الأراضي ونقص الرقعة الزراعية

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