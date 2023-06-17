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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12 كاميرا مراقبة لمتابعة انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

وفر نادي الشجرة برئاسة محمد مصطفي البيك، 12 كاميرا مراقبة لمتابعة انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تجري اليوم السبت، تحت إشراف قضائي.

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ووجه المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة توفير ساحات إنتظار لراحة التجار الناخبين، والانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وكان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، قد حرص علي الإدلاء بصوته في الساعات الاولي لانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وتفقد عثمان سير العملية الانتخابية والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتي الساعة الخامسة مساء اليوم، في نادي الشجرة بمحافظة الاسماعيلية، رافقه ايهاب زهدي امين الصندوق.


وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ ابريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

ويجري التصويت، اليوم السبت، حيث تفتح لجنتي التصويت بصندوقين، تحت إشراف قضائي.


وأعلن المهندس احمد عثمان، ان عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، احمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين، 
سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.

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الساعات الأولى الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية العملية الانتخابية حافظ الإسماعيلية رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

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