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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسرحية مدينة الثلج تنبذ التنمر لفرقة قصر ثقافة الطفل في دمنهور

قصر ثقافة دمنهور
قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة

واصل قصر ثقافة الطفل بدمنهور تقديم العرض المسرحي "مدينة الثلج" لفرقة قصر الثقافة لليوم الثاني على التوالى ويستمر حتى 18 يونيو الجارى.

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وإستمراراً للفعاليات  التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة بالمجان لمواطني المحافظة لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

والعرض المسرحى من تأليف محمود جمال الحديني، إخراج أحمد أسامة، وتدور الأحداث حول بنت تدعى "هدية" تجلس في ليلة رأس السنة حزينة نظرا لأنها علمت بمرضها وأنها ستموت، ثم تقابل شخصية "بابا نويل" ويأخذها في رحلة مذهلة إلي مدينة الثلج التي تحتوي على بعض الألعاب التي يقدمها بابا نويل للأطفال في رأس السنة، ولكن يقرر بابا نويل أن يغير الأحداث ويقدم هذه المرة الألعاب "هدية"، و هنا تتعرف على لعبة تدعى "لذيذ"، وذلك في إطار كوميدي مصاحب بتقديم بعض النصائح التعليمية للأطفال، مثل نبذ التنمر والتشجيع على الاجتهاد وحب الغير والاهتمام بمشاعر الآخرين.

 

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