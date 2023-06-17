وزير الخارجية الإيراني يؤكد أهمية التعاون بين طهران والسعودية وعودة العلاقات الثنائية

انطلق مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية إيران والسعودية في العاصمة الإيرانية طهران.

ورحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ،اليوم السبت، خلال كلمته في المؤتمر بزيارة وزير الخارجية السعودي وأكد أهميتها لتوطيد العلاقات بين البلدين.

كما شكر وزير الخارجية الإيراني المملكة السعودية على تسهيل عملية إعادة التمثيل الدبلوماسي، كما اتفق مع نظيره السعودي على تسريع خطوات عودة العلاقات بين البلدين.

وأوضح عبد اللهيان أنه بحث مع وزير الخارجية السعودي أهمية التعاون المستدام في الملفات المشتركة، مضيفاً أن طهران والرياض اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال النقل.

كما أفاد عبد اللهيان أن استقرار الأمن الإقليمي يحتاج لتنسيق وتعاون بين إيران والسعودية.