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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محور التجارة العربي.. أحمد موسى : أي مشروع تنفذه الدولة برؤية استراتيجية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أي مشروع يتم تنفيذه في الدولة المصرية  يكون للدولة رؤية لا يعلمها الشعب .
 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  في عام 1958 الرئيس الراحل عبد الناصر بعد تأميم القناة قرر توسعة قناة السويس  وفكر إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الأصلية".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الإنجليز آنذاك مكنوش عايزين أي حاجة كويسة تحدث في مصر ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الإنجليز  لم يسمحوا لـ عبد الناصر بالحصول على أي قرض لتوسعة قناة السويس ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  الدولة الآن  لها رؤية استباقية  وتم الإعلان عن إنشاء خط سكة حديد يربط طابا بالعريش   وسيكون نقطة تحول وهو محور التجارة العربي  وبين مصر والأردن والعراق".

أحمد موسى مصر قناة السويس مشروعات اخبار التوك شو

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