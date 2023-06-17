محور التجارة العربي.. أحمد موسى : أي مشروع تنفذه الدولة برؤية استراتيجية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أي مشروع يتم تنفيذه في الدولة المصرية يكون للدولة رؤية لا يعلمها الشعب .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في عام 1958 الرئيس الراحل عبد الناصر بعد تأميم القناة قرر توسعة قناة السويس وفكر إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الأصلية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الإنجليز آنذاك مكنوش عايزين أي حاجة كويسة تحدث في مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإنجليز لم يسمحوا لـ عبد الناصر بالحصول على أي قرض لتوسعة قناة السويس ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة الآن لها رؤية استباقية وتم الإعلان عن إنشاء خط سكة حديد يربط طابا بالعريش وسيكون نقطة تحول وهو محور التجارة العربي وبين مصر والأردن والعراق".