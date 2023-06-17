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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعرض وثائق بريطانية تكشف مخطط منع تطوير قناة السويس في 1958

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى،  عن وثائق بريطانية تكشف خطة بريطانيا لمنع مصر من تطوير الممر  الملاحي لـ قناة السويس منذ سنوات طويلة.

 

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وقام الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  بعرض نصوص هذه  الوثائق على الهواء والتي تعود لعام 1958.


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  في عام 1958 الرئيس الراحل عبد الناصر بعد تأميم القناة قرر توسعة قناة السويس وفكر في إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الأصلية، والإنجليز آنذاك مكنوش عايزين أي حاجة كويسة تحدث في مصر ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الإنجليز  لم يسمحوا لـ عبد الناصر بالحصول على أي قرض  من البنك الدولي لتوسعة قناة السويس ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  بريطانيا أقنعت أمريكا وكندا واستراليا لرفض طلب مصر بالحصول على قرض في 1958 لتنمية وتطوير قناة السويس ".

أحمد موسى مصر وثائق قناة السويس اخبار التوك شو

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