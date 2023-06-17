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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المهم تشربه منين وإزاي | خبير تغذية يحذر من عصير القصب

صدى البلد

علّق الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، على تحذير باحث مصري في كلية طب جامعة نيويورك، من تناول عصير القصب، والذي أشار إلى أنه خطير جدًا.

وقال نزيه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”،:" أعواد قصب السكر تكون ملقاة على الأرض وعليها ذباب وحشرات، ثم يجري عصرها للحصول على العصير.

وأضاف: لا مانع من شرب عصير القصب، مستدركا: "ولكن نشربه منين وإزاي، نشربه من العصارات اللي بتعمل حاجتين مهمين قبل ما تعصر أعواد القصب..

وأضاف:" عود القصب بين العقلات بيبقى فيه بواقي أغلفة، وتحت الأغلفة بودرة سوداء، عبارة عن سموم فطرية كارثية، وهي نفس الموجودة بين قشر البصل والفول السوداني".

برنامج “حضرة المواطن الدكتور مجدي نزيه التغذية العلاجية باحث مصرى خبير التغذية العلاجية حضرة المواطن

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