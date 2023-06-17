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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف الطرق في 3 مدن بمحافظة كفر الشيخ.. صور

أعمال الرصف
أعمال الرصف

شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق والرصف بالأسفلت والإنترلوك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، انتهاء أعمال الرصف للعام المالي الحالي بمركز ومدينة فوه بنسبة تنفيذ 100%، مؤكداً على ضرورة سرعة تطهير وتركيب الأغطية لصفايات الأمطار بتلك الشوارع لنهو الأعمال كليا على الوجه الأمثل، مشيراً أنه سيتم استكمال رصف باقي شوارع المدينة أولا بأول حسب الأولوية، والاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية القادمة.

 

وأضاف: وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين بضرورة الحفاظ على رصف الشوارع، وعدم قطع أو إتلاف أى أجزاء من الأسفلت، وسيتم التعامل بكل حسم وحزم مع كل مخالف أومن يقوم بأى تلفيات بالشوارع التى تم الانتهاء من رصفها.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، مسح وتمهيد شوارع المدينة ورفع كفائتها، بشارع الرياض طلمبات، وطريق الرياض كفر الشيخ، وشوارع المدينة وخلف المسجد الكبير.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف بالمركز والمدينة ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق قلين صروة قونة، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف، ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحية البينية التحتية وأعمال تطهير خطوط الصرف الصحى، كما تابع أعمال تركيب الإنترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس ووضع طبقة الخرسانة العادية وبدء تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة.

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اراض زراعية اعمال الرصف الاعتمادات المالية الإنترلوك الرصف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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