شاهد.. زلزال قوي يضرب غرب فرنسا

الأحد 18/يونيو/2023 - 08:25 ص 6/18/2023 8:25:06 AM

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن زلزال قوي يضرب غرب دولة فرنسا .

وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجات وفقًا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل و5.8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل .

ويعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديد.