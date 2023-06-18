شاهد.. زلزال قوي يضرب غرب فرنسا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن زلزال قوي يضرب غرب دولة فرنسا .
وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجات وفقًا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل و5.8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل .
ويعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديد.
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عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن زلزال قوي يضرب غرب دولة فرنسا .
وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجات وفقًا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل و5.8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل .
ويعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديد.
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