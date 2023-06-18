ارتفاع عدد قتلي انهيار سد كاخوفكا الاوكراني إلي 16 شخصا

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الفيضانات الناتجة عن تدمير سد كاخوفكا ارتفع إلى 16 شخصا، بينما قال مسؤولون روس إن 29 شخصا لقوا حتفهم في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية على تيليجرام :" تم إجلاء أكثر من 3600 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات في منطقتي خيرسون وميكولايف، بينما لا يزال 31 في عداد المفقودين وما زال نحو 1300 منزل مغمور بالمياه"، حسبما أفادت رويترز.

وتتهم أوكرانيا، روسيا بتفجير السد الذي يخضع لسيطرة موسكو منذ الأيام الأولى لغزوها الذي بدأته العام الماضي.

وأشار فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، الذين يساعدون المدعين العامين الأوكرانيين في تحقيقهم، في النتائج الأولية يوم الجمعة إلى أنه من “المرجح للغاية” أن الانهيار كان نتيجة متفجرات زرعها الروس.