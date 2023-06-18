تطور مفاجئ يقرب أنشيلوتي من تدريب منتخب البرازيل

كشف تقرير صحفي، عن تطور جديد بشأن مفاوضات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لقيادة السيليساو.

ويرفض الاتحاد البرازيلي الاستسلام في ملف التعاقد مع أنشيلوتي، رغم إعلان المدرب الإيطالي استكمال عقده مع ريال مدريد، الممتد حتى 30 يونيو 2024:

وبحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية، فإن تولي أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل أمر مفروغ منه سواء في يناير المقبل، أو عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

وأضافت أنه من المقرر أن يعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع أنشيلوتي، نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن تيتي رحل عن تدريب منتخب البرازيل عقب وداع السيليساو بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي، وعين الاتحاد البرازيلي رامون مينيزيس مدربا مؤقتا.