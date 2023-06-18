مدبولي يؤكد: الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تعزيز الحياد التنافسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم سيتم تنفيذ عناصر الشراكة الدولية بين مجموعة البنك الدولي ومصر من 2023 لـ 2027 والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك الدولي في مارس الماضي.

وأكد: “هذه الاتفاقات تزيد من شراكات مصر الدولية وتساعد في تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التنمية في مصر”.



وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع رئيس مؤسسة التموين الدولية، اليوم الأحد :" الإطار القطري للشراكة يعزز المنافسة ويضمن مستوى من المنافسة بين الشركات الحكومية".



وأكد أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تعزيز الحياد التنافسي أمر مهم للغاية لمساعدة استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية.