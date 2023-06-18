رانيا المشاط: نود تعزيز الانتاجية والنمو الشامل من خلال التعامل مع البنك الدولي

رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بمختار ديوب المدير لمؤسسات التمويل الدولية، كما تقدمت بالشكر لمؤسسات التمويل الدولية للشراكة و التعاون و مساعدة القطاع الخاص في مصر و حشد التمويل.

رانيا المشاط: تم إطلاق إطار الشراكة القطري مع البنك الدولي



وقالت رانيا المشاط ، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، إنه في شهر مايو الماضي تم إطلاق إطار الشراكة القطري مع البنك الدولي، الذي يغطي فترة من 2023 حتى 2027، مؤكدة أن الإستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030، بالإضافة الي استراتيجية المناخ الوطنية

رانيا المشاط:زيادة الصمود لمواجهة تغير المناخ



وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال التعامل مع البنك الدولي، و مؤسسة التمويل الدولي :"نود أن نعزز الإنتاجية و النمو الشامل ، وزيادة الصمود لمواجهة تغير المناخ ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص".