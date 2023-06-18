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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

المستشار مرتضي منصور
المستشار مرتضي منصور

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق في القضية التي تم اتهامه بها بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، والتي من المقرر أن تشهد حضوره لـ  جلسة 17 يوليو.

وشهدت أحداث جلسة المحاكمة السابقة طلب المستشار بدر السبكي، رئيس الدائرة الثانية، حضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشخصه إلى جلسة محاكمته، حيث إنه رفض الاستماع إلى مرافعة دفاعه وطلب المستشار بدر السبكي، من دفاع مرتضى منصور، بـ إبلاغه بحضور بشخصه إلى جلسة محاكمته في قضية اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

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