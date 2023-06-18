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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العربي لحقوق الإنسان يطالب بوضع استراتيجية وطنية للعمل الأهلي في مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عبد الجواد احمد؛ رئيس مؤسسة المجلس العربي لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان؛ هناك ضرورة إلى وضع استرتيجية وطنية ومسؤلية مجتمعية؛ للعمل الأهلي؛ مشيرا إلى أهمية استثمار الفرص المتاحة والإرادة السياسية التى توفرت من الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة العمل الأهلى في مصر،لمناقشة قانون "تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي"؛ المدرجة على جدول اعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى؛ بالمحور السياسى، بالحوار الوطني.

وأوصى رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان: 
اولا :- دعم منظمات العمل الاهلي  دون تميز او تصنيف؛ في الخروج بخطة وطنية تنسيقية؛ تضع استراتيجية تتوافق وتترجم احتياجات المواطن الانسان والوطن.

ثانيا :- تشجيع وتحفيز القطاع الخاص؛ علي تمويل ودعم  نشاط العملي الأهلي؛ أكثر مما هو متاح الان.

ثالثا :-   تبني حملة (شركاء في الوطن.. شركاء في المسؤلية)؛  تستهدف بناء قدرات وتأهيل منظمات وجمعيات العمل الأهلي؛ من أجل تجريد نشاطها واهدافها.

رابعا :- ان تتبني الوزارت فلسفة 
اشراك اكبر  للجمعيات  في مشروعاتها المموله من الحكومات الاجنبيه؛ (علاقه ثلاثيه) بما يحافظ علي الخط الوطني ويحد من اثار التمويل  الاجنبي.

خامسا :-  تطوير  وتوسيع دور الاتحاد الاقليمي في علاقته  بالجمعيات والمنظمات؛ وتغير فلسفة العلاقه الإدارية فقط؛ إلى علاقة تشاركية؛ وتأهيل ودعم فني.

واختتم عبد الجواد احمد؛ قائلا: "توافر الإرادة السياسية ودعوة الرئيس السيسي؛ للحوار الوطني؛ هو 
فرصة تاريخية لمنظمات العمل الأهلى في مصر؛ بمنظماتها؛ لقيام الجمعيات بدورها وتحمل مسؤلياتها الوطنية 
كشركاء في الوطن وفي المسؤلية".

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