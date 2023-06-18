أبوالغيط: اتفقت مع بوريل على تعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه اتفق خلال اجتماعه، اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جويف بوريل، على ضرورة تعزيز العلاقات بين الجامعة والاتحاد الأوروبي، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام للجامعة العربية، مع جوزيف بوريل، عقب جلسة مباحثات مطولة، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية.



وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه تم تنسيق المواقف بين الجانبين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتسوية الأزمات في السودان وليبيا، والحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي أدت لتفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنه عقد جولة مشاورات مثمرة مع الممثل الأعلى للاتحاد للاتحاد الأوروبي.



وأضاف "لقد أكدنا على حرصنا المشترك على تطوير أواصر الصداقة التاريخية والتعاون المتميز بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، ودولهما الأعضاء".



وتابع: "لقد احتلت القضية الفلسطينية حيزاً مهما في اجتماع اليوم، حيث أكدنا على ثوابت إقامة سلام عادل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين".. مضيفا أننا نؤيد وبقوة سوياً تفعيل مبادرة السلام العربية.



وأردف: "لقد ناقشنا الوضع الصعب في السودان خاصة الوضع الإنساني، وأكدنا ضرورة تنسيق العمل الدولي وخاصة المبادرات المختلفة لإنقاذ الموقف سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كما أعربنا عن بالغ قلقنا من تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور بعد انتشار خطاب الكراهية وقتل والي غرب دارفور.

