خبير: مؤشر البورصة الرئيسي ينجح في استعادة مستوى 18000 نقطة

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات اليوم، الأحد، مرتفعا بأكثر من 144 نقطة بنسبة صعود 0.81% مسجلاً مستوى إغلاق عند 18026.17 نقطة بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، وأيضاً اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء.

بالإضافة إلى فتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 17800 نقطة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة.

بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم، واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار القمة التاريخية للمؤشر عند مستوى 18400 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية وعدم نجاح المؤشر الرئيسي في الحفاظ على مستوى الدعم 18000 نقطة، أوضح خبير أسواق المال أنه قد يدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 17800 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، قال حسام عيد إنه نجح في الارتداد والصعود مرة أخرى من أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3460، وأغلق مرتفعا بمقدار 95 نقطة بنسبة صعود 2.74% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3561.89 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السبعيني ودفعه نحو الصعود مجدداً.

بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح متجهاً بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3600 نقط.

جني أرباح

وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3500 نقطة.