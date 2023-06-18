خطوات تنفيذية.. الوزراء: 32 شركة سيتم طرحها في البورصة

بدأ، منذ قليل، اجتماع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومختر ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اعلنت عن 32 شركة سيتم طرحها في البورصة، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات تنفيذية لهذه الشركات.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع، أن الشراكة مع مؤسسة ifc ستكون في إطار استشاري للدولة المصرية في عملية الطروحات، كما أنها ستعمل على تسويق الطروحات والشركات عالميا.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية لتمكين القطاع الخاص في المشروعات في الدولة.