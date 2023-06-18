البورصة تربح 13 مليار جنيه وسط ارتفاع جميع مؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.175 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 18026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 21770 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 5280 نقطة.