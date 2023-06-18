مصر الجديدة للإسكان: الرئيس التنفيذي للشركة يمارس مهام عمله بصورة طبيعية

بعد شائعة عن استقالته..

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتعمير والتشييد، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان صادر عن الشركة للبورصة النصرية إن تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة يمارس مهام عمله بصورة طبيعية.

وكان أمس السبت ترددت شائعة عن قيام تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بتقديم استقالته.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

603 مليون جنيه صافي ربح خلال 18 شهر

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ نحو 603.23 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات النشاط خلال فترة الـ18 شهراً نحو 1.99 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.