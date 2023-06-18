بدرية طلبة وانتصار ونوليا في كواليس تصوير من غير نفسنة| فيديو

تستعد كل من انتصار وبدرية طلبة ونوليا، لتقديم برنامج جديد باسم “من غير نفسنة” على إحدى القنوات الفضائية قريبا، وجاري حاليا تصوير الحلقات.

وحصل موقع صدى البلد على فيديو من كواليس تصوير برنامج “من غير نفسنة”، الذي يعيد تقديم قصص وحكايات نسائية واجتماعية في قالب جديد.

وبدأت كل من النجمات تصوير أولى حلقات البرنامج الاجتماعي الشهير، والذي سيتضيف عددًا من الضيوف المختلفة، حتى يتم تناول عدة موضوعات مطروحة يوميًا للجمهور.



حلت الفنانة بدرية طلبة، ضيفة ببرنامج " كلام الناس" تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "أم بي سي مصر"، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وأبرز اعمالها الفنية، في يونيو الماضي.

وكشفت بدرية طلبة عن سبب رحيلها عن برنامج نفسنة لأول مرة، مضيفة:" برنامج نفسنة أحلي حاجة حصلت في حياتي وكانت حالة حلوة أوي".

وأوضحت:" حصلت بيني مشكلة أنا والمذيعة حبيبة وقولتلهم يا أنا يا هي، مردفة:" هي تطاولت علي زميلة ليا وقلت بكرة تتطاول عليا أنا كمان وده حصل فعلا".

برنامج "نفسنة" كانت تقدمه الفنانات "ايمي سالم" و"نوليا مصطفى "و"هدى كمال" على فضائية "القاهرة والناس" واستضاف عدد من الفنانين والمشاهير، تطرق في حلقة سابقة مع "حسن شاكوش " إلى أسرار النجاح الكبير "لبنت الجيران التي تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين فقط وحصوله على درع يوتيوب الذهبي لتخطي متابعيه عدد المليون متابع.

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت علي أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوي العالم في تطبيق الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.

