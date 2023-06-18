عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبة وانتصار ونوليا في كواليس تصوير من غير نفسنة| فيديو

كواليس برنامج من
كواليس برنامج من غير نفسنة

تستعد كل من انتصار وبدرية طلبة ونوليا، لتقديم برنامج جديد باسم “من غير نفسنة” على إحدى القنوات الفضائية قريبا، وجاري حاليا تصوير الحلقات. 

 

وحصل موقع صدى البلد على فيديو من كواليس تصوير برنامج “من غير نفسنة”، الذي يعيد تقديم قصص وحكايات نسائية واجتماعية في قالب جديد. 

 

وبدأت كل من النجمات تصوير أولى حلقات البرنامج الاجتماعي الشهير، والذي سيتضيف عددًا من الضيوف المختلفة، حتى يتم تناول عدة موضوعات مطروحة يوميًا للجمهور.
 

 

حلت الفنانة بدرية طلبة، ضيفة ببرنامج " كلام الناس" تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "أم بي سي مصر"، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وأبرز اعمالها الفنية، في يونيو الماضي.

 

وكشفت بدرية طلبة عن سبب رحيلها عن برنامج نفسنة لأول مرة، مضيفة:" برنامج نفسنة أحلي حاجة حصلت في حياتي وكانت حالة حلوة أوي".

 

 

 

وأوضحت:" حصلت بيني مشكلة أنا والمذيعة حبيبة وقولتلهم يا أنا يا هي، مردفة:" هي تطاولت علي زميلة ليا وقلت بكرة تتطاول عليا أنا كمان وده حصل فعلا".

 

برنامج "نفسنة" كانت تقدمه الفنانات "ايمي سالم" و"نوليا مصطفى "و"هدى كمال" على فضائية "القاهرة والناس" واستضاف عدد من الفنانين والمشاهير، تطرق في حلقة سابقة مع "حسن شاكوش " إلى أسرار النجاح الكبير "لبنت الجيران التي تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين فقط وحصوله على درع يوتيوب الذهبي لتخطي متابعيه عدد المليون متابع.

 

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت علي أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوي العالم في تطبيق الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.
 

 

نفسنة من غير نفسنة انتصار بدرية طلبة نوليا ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

بث مباشر الآن.. رؤية هلال ذي الحجة

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

الأربعاء ولا الخميس.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الأضحى ووقفة عرفات

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. تعرف على التفاصيل

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

موضوعات متعلقة

تميمة الحظ.. هل يستعين نجوم السينما باللاعب طاهر محمد طاهر لضمان النجاح؟

ادعولها.. والدة الفنانة منة فضالي في العناية المركزة

كان نفسي أبقى عروسة.. مونيا تكشف عن وفاة حبيبها الأول: ابني بلغني الخبر

في عيد ميلاده .. أفلام ينتظر بيومي فؤاد عرضها قريبا

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

نموذج ملهم .. محمد محمود عبد العزيز يشكر الرئيس بعد تكريم اسم والده الراحل

موقف محرج لمغنية فريق Blackpink على المسرح

نور الفلاح ولدت.. ألباتشينو يعلن استقبال طفله في عمر 83 عاما

ترشيحاتنا

الناتو في خطر.. الغرب يستعد لتقبل الهزيمة في حرب أوكرانيا

باحث في التيارات المتشددة: مستقبل الصراع الإرهابي سيكون في إفريقيا

سلطنة عمان تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

تدمير أسلحة الغرب .. الجيش الروسي يوجه ضربة قاصمة لـ أوكرانيا

بماذا أدعو يوم عرفة .. 10 كلمات تشمل أهل الأرض وجميع العباد

حادث مروري مروع.. اصطدام حافلة تقل 25 سائحا روسيا في أنطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وميض في صورة.. بالصدفة سيدة أجنبية تكتشف إصابة ابنها بـ سرطان نادر

اتصل بينا | شعبة الدخان تزف أخبارا سارة بشأن السجائر .. وهذه أسعارها الرسمية

نظرك 20/20 إذا وجدت الكلمة الغريبة في صورة الوهم خلال 5 ثوان

بـ 20 مليون جنيه..أغلى بدلة رجالي في مصر تشعل السوشيال ميديا..اعرف السر

فيديو

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

عاقبه الله في لحظتها..يوتيوبر هندي يسخر من قبور المسلمين وطريقة الدفن|شاهد

وزير الدفاع يلتقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ