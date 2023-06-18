تفاصيل تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات

كشف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تفاصيل اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC كمستشار فني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحا أنها خطوة إيجابية لتسريع برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي ومعنية بتمكين القطاع الخاص وحل مشاكله.

وأكدت الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنها المؤسسة الوحيدة بالبنك الدولي التي تعمل لمصلحة القطاع الخاص وتوفر له التمويل وتؤكد دوره في عملية التنمية.



ولفت إلى أن توقيع هذا الاتفاق من شأنه أن يعطي مصداقية وموضوعية للجانبين، لأن مؤسسة التمويل الدولية هدفها التنمية وتكون جهة محايدة بين البائع والمشتري.

واستطرد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن رأي مؤسسة التمويل الدولية يكون استشاريًا ويمكن رفض رأيها من الحكومة المصرية.

واختتم أن تنفيذ فكرة اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة المصرية أمر إيجابي؛ لأنها خطوة غير معتادة في مصر، وهناك دول أخرى سبقت مصر لاعتماد هذا الأسلوب.