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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية جاء بقرار جماعي

شكري
شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم وثيقة.

وأضاف “شكري”، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، “المباحثات حول الوضع في السودان حظت بجزء كبير من المباحثات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية”.

وتابع “المباحثات تطرقت لكيفية استئناف المسار السياسي وتحقيق مصلحة الشعب السوداني ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح تتعدى مصلحة الشعب السوداني”.

وأوضح: “نعمل مع شركائنا من أجل وقف القتال في السودان”٫ مشيرا: “عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية هو قرار جماعي من الدول العربية وتم الاعداد له من قبل مجموعة الاتصال العربية”.

وتابع: “اتفاق مجموعة الاتصال العربية مع الجانب السوري على بعض النقاط لاستعادة الدول العربية للعلاقات مع سوريا”.

 
 

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