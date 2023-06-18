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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي لممثل الاتحاد الأوروبي: الدعم بالكلمات عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الاعلامية لميس  الحديدي على إشادة "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية،  بدور مصر في استقبال اللاجئين من السودان  قائلة : " دعم لغوي عظيم  لكن نحتاج لمواقف داعمة على الارض لمصر سواء على صعيد دعم ملف سد النهضة أو  دعمها   على الصعيد الاقتصادي.

وأضافت لميس الحديدي ، عبر   برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه على شاشة  ON:"  الدعم بالكلمات عظيم  ولكن في النهاية  نحن دولة تواجه أزمة إقتصادية ونحتاج لدعم مالي  وفني ومن المؤسسات المالية الدولية  ومنها الاتحاد الأوروبي ".


وتساءلت لميس الحديدي،  عن إزدواجية المعايير الدولية في التعامل مع أزمتي السودان وأوكرانيا قائلة : " كل هذا العالم إنتفض   وعن حق للازمة الاوكرانية وكان الدعم بالمليارات   سواء على مستوى اللاجئين أو على صعيد الطاقة والسلاح ... هل  إذا كانت الدولة أوروبية سنوجه لها الدعم بالمليارات أما إذا كانت الدولة الافريقية فسوف ننكتفي  بالدعم اللغوي  ونبوس ونحضن بعض وخلاص ؟.

 

أتمت : لا يمكن أن يكون  هناك ازدواجية معايير في التعامل في العلاقات الدولية . هناك 2.2 مليون لاجئ من السودان  لدول الجوار ولابد  لابد من توحيد المعايير الدولارية.

   
 

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