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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السجن والترحيل .. تحذير عاجل من الأمن السعودي لـ المقيمين والمواطنين بسبب الحجاج

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

قال الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصا دون تصريح حج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

وأوضح الأمن السعودي، عبر منصة “تويتر”، أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والترحيل خارج المملكة إن كان وافدًا وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

وأكد أن عقوبة ذلك تشمل مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الدفاع المدني السعودي، منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

وأوضح أن "القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم".

وأشار إلى أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

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