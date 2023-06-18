ابن شقيق فايزة واصف: برنامج "حياتي" كان بالفعل حياتها

‏قال محمد توفيق واصف ابن شقيق الإعلامية الكبيرة الراحلة فايزة واصف، إن فايزة واصف كانت ذكية ومنظمة جدا في تفكيرها وقوية ولديها إرادة وشخصية ورغم ذلك كانت حنونة.

وتابع محمد توفيق خلال لقائه عبر زووم في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها كانت تعتبر أمًا لنا جميعا، وأن لها ثلاثة إخوة رجال توفى اثنان مبكرا والثالث يعيش خارج مصر، فكانت هي كبيرة العائلة ومتداخلة معهم في جميع التفاصيل الكبيرة والصغيرة وتشاركهم في الأفراح والاحزان وتتواجد بقوة.

برنامج "حياتي"

وأضاف أن برنامج "حياتي"، ليس مجرد برنامج كانت تقدمه بل هو بالفعل حياتها وكانت تنتقي بعض المشاكل لتقديمها للجمهور.