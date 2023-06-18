عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابن شقيق فايزة واصف: برنامج "حياتي" كان بالفعل حياتها

الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة فايزة واصف

‏قال محمد توفيق واصف ابن شقيق الإعلامية الكبيرة الراحلة فايزة واصف، إن فايزة واصف كانت ذكية ومنظمة جدا في تفكيرها وقوية ولديها إرادة وشخصية ورغم ذلك كانت حنونة.

وتابع محمد توفيق خلال لقائه عبر زووم في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها كانت تعتبر أمًا لنا جميعا، وأن لها ثلاثة إخوة رجال توفى اثنان مبكرا والثالث يعيش خارج مصر، فكانت هي كبيرة العائلة ومتداخلة معهم في جميع التفاصيل الكبيرة والصغيرة وتشاركهم في الأفراح والاحزان وتتواجد بقوة.

 

برنامج "حياتي"

 

وأضاف أن برنامج "حياتي"، ليس مجرد برنامج كانت تقدمه بل هو بالفعل حياتها وكانت تنتقي بعض المشاكل لتقديمها للجمهور.

فايزة واصف محمد توفيق واصف ايمان الحصري مصر برنامج حياتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

قرار حكومي عاجل لإنعاش الاقتصاد المصري | ماذا حدث؟

عاجل.. ضبط شخصين في واقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد

ترشيحاتنا

دعاء أول شهر ذي الحجة.. أعظم أيام الدنيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

أحدث موبايل شاومي برخص التراب في مصر

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

بعد الزيادات .. الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي 2023 في مصر

إعلامي: طارق حامد مطلوب في الأهلي.. وهذا رأي مجلس إدارة النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| طبيب يكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم "الضاني"

البرق يتسبب في نهاية مأساوية لصبي ووالده بأمريكا.. ماذا حدث؟

كيفية التخلص من عرق القدمين والرائحة الكريهة

وصية مؤثرة لـ حاج سوري قبل وفاته بـ3 ساعات في مكة المكرمة

فيديو

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

عاقبه الله في لحظتها..يوتيوبر هندي يسخر من قبور المسلمين وطريقة الدفن|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ