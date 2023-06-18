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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات عاجلة من نادي زد بشأن الموسم الجديد

صدى البلد

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد، أن إدارة النادي لن تقوم بشراء لاعبين بمبالغ كبيرة، موضحا أن التعاقدات تتجه نحو عناصر مجانا، أو بنظام الإعارة فقط.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "نادي زد يعمل بفكر مختلف، وهو يقوم بعمل قاعدة ناشئين مميزة، وقام مالك النادي نجيب ساويرس بعمل مشروع قوي للغاية، وهناك لاعبين ناشئين خضعوا لفترات معايشة في أوروبا، وهناك عناصر موهوبة للغاية مواليد 2006، نعمل بميزانية عادية للغاية".

وأضاف: "لن ندخل في مزايدات، وكل التعاقدات ستكون بأرقام قليلة، بخلاف ما يعتقد البعض تمامًا، قد نضم لاعبين اعارة من الأهلي او الزمالك، لن نقوم بشراء لاعبين بأرقام خيالية مثل بيراميدز وفيوتشر، هناك سقف محدد للصفقات، وسيتم مد الفريق الأول بلاعبين ناشئين، وزد حاليا يضم عناصر كثيرة من الشباب، والاحترافية هو صناعة لاعبين خبرة وشباب".

وواصل: "هدف زد هو البقاء في الدوري المصري، وصناعة فريق بميزانية قليلة، وكذلك وجود عناصر متمرسة في الدوري المصري مع إمداد الفريق بعناصر شابة من قطاع الناشئين".

وأكمل: "هناك بالفعل نسبة مخاطرة بالنسبة للتعاقدات الجديدة، ونعول على الكابتن مجدي عبدالعاطي في الموسم الجديد، وهو قادر على تطوير اللاعبين ويعمل بشكل جيد مع السن الصغير، والنادي منضبط وملتزم ماليا وكل اللاعبين تتقاضى مستحقاتها بانتظام، وهناك سقف بالنسبة لمرتبات اللاعبين لن يتم الكشف عنه حاليا".

وتابع: "سنسير وفقا لخطط معينة بالنسبة لرواتب اللاعبين، سنعمل على ضم لاعبين مجانا، أو بنظام الإعارة، إدارة النادي فتحت خطوط اتصال مع الأهلي والزمالك وبعض الفرق الأخرى".

وواصل: "ننتظر تقرير مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد بشأن الراحلين عن الفريق، والتدعيمات التي يحتاجها الفريق".

وأتم: "أبارك للنادي الأهلي وجماهيره على التتويج بدوري الأبطال، كان لي الشرف في كتابة جزء من تاريخ القلعة الحمراء، وسبق وحققت 3 بطولات قارية مع النادي ورفعت كأس البطولة".

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