عايز تفكير عالي.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية

تباينت آراء طلاب في مادة اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة، ولكن الجميع اتفقوا على وجود بعض الأسئلة الصعبة التي تفوق مستوى الطالب المتوسط.



وقال أحد الطلاب، لمراسل برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن الامتحان صعب باستثناء بعض الأسئلة، والوقت كان على قدر الأسئلة ولم يتمكن من المراجعة على الإجابات.



بينما أضاف آخر، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وهناك 6 أسئلة تحتاج تفكير عالي، مشيرا إلى أن النحو كان صعبا ولكن يمكن حله.



ووصف طالب ثالث، امتحان اللغة العربية بأنه سهل ممتنع، مشيرا إلى أن كل الخيارات على الأسئلة صحيحة وتصنع حالة من الشك في الحل، وكان هناك سؤال مطلوب فيه إعراب كلمة لها 3 أجوبة ولا يوجد إجماع على الإجابة الصحيحة.



واختتم طالب بالثانوية العامة، الحديث عن امتحان اللغة العربية، مشيرا إلى أن الوقت كان يحتاج نصف ساعة أو 40 دقيقة أكثر من الوقت المحدد، حتى يتمكنوا من المراجعة والتركيز في التعبير وكتابته بدقة.

