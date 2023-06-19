اتحاد الكرة يكشف موقف صفقات الزمالك الجديدة من المشاركة بالبطولة العربية

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن نادي الزمالك يُمكنه قيد صفقاته الجديدة المقرر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوفه في البطولة العربية للأندية.

وأضاف عامر حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك متاح له قيد صفقاته في البطولة العربية من خلال اعتماد عقود اللاعبين الجدد.

وواصل عضو اتحاد الكرة، أن القسم الثاني حاليًا يعتبر دوري محترفين لأن كل اللاعبين لديهم عقود مع أنديتهم، بينما لم يحدث أن اعترض أي نادٍ على شروط دوري المحترفين التي أرسلها لهم اتحاد الكرة منذ عام ونصف.

واختتم تصريحاته «اقترحنا في اجتماع اليوم تطبيق ركلات الترجيح في مسابقات الشباب والناشئين بعدما خسرنا بها عدة بطولات، وناقشنا أيضًا إقامة مباريات فرق 2003 و2005 على ملاعب نجيل طبيعي».

https://www.youtube.com/watch?v=wm-RtNGoq4g