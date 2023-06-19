عرض أوروبي لنجم الأهلي وموقف موقف كولر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن المالي أليو ديانج لاعب فريق النادي الأهلي تلقى عرضاً بلجيكاً تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"أبلغ إبراهيما كمارا وكيل المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات برغبة نادي جنت البلجيكي في التعاقد مع ديانج".

وأضاف:" النادي البلجيكي يرغب في معرفة موقف للنادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر من رحيله في فترة الانتقالات الصيفية والمبلغ المالي المطلوب لبيع ديانج للفريق البلجيكي.