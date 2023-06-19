اجتماع مغلق.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي كبير الدبلوماسيين الصينيين في بكين

التقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، مع كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانج يي، في بكين.

ويأتي اللقاء في اليوم الأخير من زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين والذي التقي خلالها بنظيرة الصيني تشين جانج، أمس الأحد، بهدف تحسين العلاقات واستمرار طرق التواصل بين البلدين في ظل العلاقات المتوترة في الفترة الأخيرة.

والتقى المسؤولان في دار ضيافة الدولة "دياويوتاي" بالعاصمة بكين، وتبادلا المجاملات لفترة وجيزة قبل التوجه إلى اجتماع مغلق.

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيرة الصيني تشين جانج، اتفقا على عقد سلسلة اجتماعات في الفترة القادمة لبحث القضايا الشائكة بين البلدين.

وقالت المصادر الدبلوماسية الأمريكية، إن الطرفان تمكنا من تحقيق تقدم في 3 ملفات رئيسية وهم استعادة الاتصالات على مستوى عالي، وبحث المشكلات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون بين البلدين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على بزيادة عدد الرحلات الجوية التجارية بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى قضية تحسين قنوات الاتصال بين الجانبين.