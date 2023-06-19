كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حسم موقفه من طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر قبل حلول فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" يشعر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بعدم الرضا عن مستوي طاهر محمد طاهر مع الفريق الأحمر مما تسببه ف ابتعاده عن المشاركة في المباريات والدخول ضمن التشكيل الأساسي للفريق في الفترة الماضية".

وأضاف:"وأبلغ كولر إدارة النادي الأهلي أنه يرحب بإعارة طاهر محمد طاهر في الموسم المقبل حال التعاقد مع جناح أيسر سواء من الدوري المصري أو من خارجه في الفترة القادمة.