أبرزها وضع إستراتيجية.. مواد البناء تحدد مطالبات رجال الأعمال من "الملكية الفكرية"

أكد طه زيدان عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الدولة أطلقت مشروع إنشاء جهاز لحماية حقوق الملكية الفكرية، مطالبا أن ذلك سيساهم فى حماية موارد الدولة، سواء فيما يخص علامة تجارية أو منتج وغيرها من التخصصات التى فى حاجة إلى حمايتها كحق للملكية الفكرية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” أن الفترة المقبلة ننتظر أن يكون هناك استراتيجية للملكية الفكرية وعرضـها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضـع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

وطالب زيدان بضرورة أن يكون هناك إجراء لتسـجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية، كذا إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات لكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة .

كما طالب بضرورة إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.

ولفت إلى ضرورة العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصـلة على تسـجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

وأوضح أنه من الضرورى وضـع سـياسـات تقييم أصـول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.