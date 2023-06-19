عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 199 ألفاً و466 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، الإثنين، بلغت 199 ألفاً و466 طن قمح بلدي.

تفقد لجان بيلا والحامول.. تفاصيل زيارة وزير التعليم لمحافظة كفر الشيخ |صور

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ.. صور

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

التربية والتعليم التموين والتجارة الداخلية الاقماح المحلية استلام الأقماح المحلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

الكيلو رجع لـ20 جنيه|هبوط غير مسبوق بأسعار الأرز لأول مرة منذ شهور

جامعة الزقازيق تحيل طالبا إلى مجلس التأديب لازدرائه الدين الإسلامي

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

حقيقة رحيل 4 نجوم كبار بالأهلي .. إينو يكشف مفاجأة | فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 19-6-2023

فستان الريش.. سعر صادم لإطلالة بوسي تشعل السوشيال ميديا

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

موضوعات متعلقة

حاتم عبدالغفار أعلى الأصوات.. قائمة «الشهبندر» تكتسح انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

تفقد لجان بيلا والحامول.. تفاصيل زيارة وزير التعليم لمحافظة كفر الشيخ |صور

سهل ممتنع.. آراء طلاب الثانوية في امتحان اللغة العربية بكفر الشيخ| شاهد

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ.. صور

حاجة تفرح.. وزير التعليم يشيد بغرفة عمليات الثانوية العامة في كفر الشيخ

وزير التعليم: حريصون على العدالة بين طلاب الثانوية العامة

توريد 198 ألفاً و945 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان استراحات الثانوية العامة.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل العرض القطري لـ حسين الشحات

لحظة انفجار عبوة ناسفة في جيب عسكري وإصابة 6 جنود إسرائيليين |شاهد

روسيا تحبط محاولة أوكرانية لتنظيم هجمات ضد قيادة زابوريجيا

إنشاء منطقة لوجستية تجارية في سخا بـ كفر الشيخ

"معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية" حول الاستثمار

القاهرة تحصل على 20 مليون يورو .. حصاد زيارة جوزيف بوريل لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجود في البيت| مشروب رخيص يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب

بفستان غريب.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

فستان الريش.. سعر صادم لإطلالة بوسي تشعل السوشيال ميديا

نشرة المرأة و الصحة|سعر فستان أسما شريف منير..الصداع وضعف البصر.. أعراض مرض خطير

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ