لحظة انفجار عبوة ناسفة في جيب عسكري وإصابة 6 جنود إسرائيليين |شاهد

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح الإثنين عن إصابة 6 جنود إسرائيليين بجراح متوسطة إلى خطيرة إثر تفجير عبوة ناسفة تجاه جيب مصفح خلال اقتحام قوات جيش الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن مسلحين فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة غير عادية في جيب عسكري مصفح، مما أوقع 6 إصابات في صفوف الجنود، فيما جرى إجلاؤهم تحت وابل من إطلاق النار، وتم استدعاء طائرات مروحية ونقلتهم للمستشفيات.

وقال مصدر عسكري في جيش الاحتلال، إن مخابرات الاحتلال تعرف بوجود مختبرات للمتفجرات في جنين ونعمل على اكتشافها، والتقديرات تشير إلى ازدياد عددها خلال العام الأخير.

وأعربت دوائر أمنية عن بالغ قلقها من الحدث وتم تصنيفه "كحدث متطرف"، حيث تشير التقديرات إلى أن العبوات تم وضعها في المكان كنوع من تحليل حركة قوات الجيش، حيث سيحقق الجيش في نتائج الهجوم.