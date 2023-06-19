تصريح متفائل من الكرملين بشأن وفد الوساطة الإفريقي

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن موسكو ستستمر في التحدث إلى مجموعة البلدان الإفريقية، التي تسعى إلى التوسط في الصراع مع أوكرانيا، لا سيما في قمة روسيا-أفريقيا الشهر المقبل.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدًا من القادة الأفارقة وصلوا إلى روسيا قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

وضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وزار الوفد الإفريقي كييف الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة لأخذ الوساطة الأفريقية بعين الاعتبار لكن كييف ترفض الحوار والدخول في محادثات.

جاء ذلك خلال عقد بوتين، اجتماع في قصر "كونستانتينوفسكي" في سان بطرسبورج مع وفد الدول الأفريقية لبحث موضوع الأزمة الأوكرانية ومستقبل صفقة الحبوب.

كما شدد بوتين على استعداده لمواصلة تبادل الأسرى مع أوكرانيا، موضحًا أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات حول النزاع في أوكرانيا.

ولفت إلى أن الأزمة الجارية في سوق الغذاء العالمي ليست نتيجة للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو لا ترى أن إمدادات الحبوب الأوكرانية تساعد في حل الأزمة.

وأضاف: "نحن نشيد باهتمامكم لحل هذه الأزمة، ونحن منفتحون على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا".