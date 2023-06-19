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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفير بروناي بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال بالعالم

سفير برناوي
سفير برناوي

أشاد السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي دار السلام لدي جمهورية مصر العربية، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.

نشر الوسطية والاعتدال في العالم

وأوضح سفير سلطنة بروناي دار السلام خلال زيارته لجامعة الأزهر اليوم ولقائه للدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة الأزهر؛ لبحث آفاق التعاون مع جامعة الأزهر في خدمة الطلاب والطالبات من سلطنة بروناي؛ كونها كعبة العلم وقبلة العلماء في مختلف دول العالم.

من جانبه، رحب الدكتور سلامة داود بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدا أن جامعة الأزهر تولي الطلاب والطالبات الوافدين من مختلف دول العالم رعاية خاصة؛ فهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم ينشرون قيم الوسطية والاعتدال في العالم.

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وأوضح رئيس الجامعة ، أن هناك بروتوكولات تعاون بين جامعة الأزهر وعدد من الجامعات في سلطنة بروناي، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر تمد يد العون من خلال القنوات الرسمية  إلى جميع المؤسسات التعليمية على مستوى العالم من أجل خدمة الإنسانية.

جاء ذلك بحضور محمد حميزان عزمان، السكرتير الثاني بالسفارة، ومحمد سوجيري دوله، الملحق الثقافي والتعليمي بالسفارة، ومبارك سيد، مساعد الملحق الثقافي والتعليمي، وولاء حسن، مساعد السفير ومترجم السفارة.

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