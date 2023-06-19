اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

أكد مؤخرا متحف التاريخ الطبيعي في لندن عبر منشور على موقعه على الإنترنت ، أن مجموعة من العلماء قد اكتشفوا بجزيرة وايت البريطانية نوعا جديدا من الديناصورات المدرعة، فيما يعد ذلك إشارة إلى تنوع الحيوانات التي عاشت بلندن وذلك قبل حوالي 140 مليون سنة.

أشار العلماء وفقا لموقع فيستي. رو، إلى أن تلك النوع قد عاش في أوائل العصر الطباشيري وقد يتميز عن مجموعة الأنواع الأخرى ببنية عموده الفقري وبعض الأشواك القوية على درعه وقد ينتمي هذا النوع من الديناصورات أيضا إلى مجموعة ديناصورات ankylosaurs .

وقد قام العلماء بإطلاق على هذا النوع من الديناصورات من الجديد اسم بول ماريت العالم الذي يعد متواجد منذ عقود في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

وقد يشبه تلك النوع من الديناصورات المكتشف الأنكليوصور الصيني أكثر من الأنكليوصور البريطاني، مما قد يشير إلى أن هذه الحيوانات كانت لديها القادرة على الانتقال من أوروبا إلى آسيا وذلك في بداية العصر الطباشيري.

المصدر: فيستي. رو