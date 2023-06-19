استشاري طب نفسي: الثانوية العامة مش شبح ولا غول.. فيديو

حذر الدكتور وليد هندي ، استشاري الطب النفسي ، من تصدير فكرة أن الثانوية العامة شبح أو غول للطلاب ، ناصحا أولياء الأمور من عدم التحدث عن المشكلات أمام أبنائهم طلبة الثانوية العامة .



ونصح الدكتور وليد هندي ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن " أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة للأبناء مثل البيض والسلطة والجبن البيضاء والأسماك والتونة، معلقا: "يهمنا المنتج النهائي"، ناصحا الطلاب بحل كثير من الاختبارات والأسئلة، مع الاستمتاع بفترة العيد ولكن مع المذاكرة.

وتشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 ، أداء طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية لـ امتحان اللغة الأجنبية الثانية.