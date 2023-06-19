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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي: الثانوية العامة مش شبح ولا غول.. فيديو

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حذر الدكتور وليد هندي ، استشاري الطب النفسي ،  من تصدير فكرة أن الثانوية العامة شبح أو غول للطلاب ، ناصحا أولياء الأمور من عدم التحدث عن المشكلات أمام أبنائهم طلبة الثانوية العامة .

ونصح الدكتور وليد هندي ،  خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن "   أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة للأبناء مثل البيض والسلطة والجبن البيضاء والأسماك والتونة، معلقا: "يهمنا المنتج النهائي"، ناصحا الطلاب بحل كثير من الاختبارات والأسئلة، مع الاستمتاع بفترة العيد ولكن مع المذاكرة.

 

وتشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 ، أداء طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية لـ امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

 

 

 

الثانوية العامة الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي برنامج صباح الورد امتحانات الثانوية العامة 2023 توك شو

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