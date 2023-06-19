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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بالعاشر من رمضان

صدى البلد

تفقد الشيخ أيمن محمد عبد الغني ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الاثنين لجان امتحانات الشهادة الثانوية بإدارة العاشر من رمضان التعليمية الأزهرية واطمأن على سير أعمال الامتحانات التحريرية بلجان معهد فتيات فؤاد خميس النموذجى ، ومعهد بنين فؤاد خميس النموذجى  حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في التفاضل والتكامل.

 

كما تفقد أيضا لجان الامتحانات الشفوية المنعقدة للطلاب والطالبات في مادتي القرآن الكريم، والحديث الشريف، لمتابعة أعمال توثيق الامتحانات الشفوية داخل معامل الحاسب الآلي بكل لجنة.

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وخلال الجولة التفقدية أكد رئيس القطاع على ضرورة المتابعة اليومية للجان الامتحانات التحريرية والشفوية، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من إدارة الامتحانات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة من أجل راحة الطلاب والطالبات خلال أدائهم الامتحانات.

واختتم رئيس قطاع المعاهد الزيارة موجها الشكر لكافة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية على يبذلونه من جهد خلال أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والاستعدادات التي تجريها المنطقة للعام الدراسي الجديد.

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