الجامعة العربية: قطاع الإعلام لم يدخر جهدا لإنجاز مهامه وخصوصا دعم القضية الفلسطينية

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن الإدارة المختصة بقطاع الإعلام والاتصال عملت خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة، حيث لم تدخر الإدارة جهداً لإنجاز مهامها ومتابعة كافة الفعاليات والأنشطة المبرمجة وفي مقدمتها مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة.



وأعرب خطابي - في كمته خلال أعمال الدورة العادية الـ(99) للجنة الدائمة للإعلام العربي بالعاصمة المغربية الرباط - عن شكره لوزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية على التنظيم الجيد لأعمال الدورة الـ(53) لمجلس وزراء الإعلام العرب واجتماعاتها التحضيرية، بدءا باللجنة الدائمة للإعلام العربي ودورها الفعال كآلية دائمة لتنشيط وتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك.



واستعرض خطابي في كلمته جهود الإدارة المختصة بقطاع الإعلام والاتصال خلال الفترة الأخيرة، حيث انعقد المنتدى الأول للمؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة الذي نظمته الهيئة العربية للبث الفضائي بالتعاون والتنسيق مع السلطات الإعلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية والأمانة العامة بتاريخ 28 يناير 2023، والحلقة النقاشية البحثية حول إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية بتاريخ 29 يناير 2023، والاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد تأثيرات الألعاب الإلكترونية على الشباب والأمن المجتمعي العربي.



وتابع: "كما انعقد الاجتماع (24) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب بتاريخ 12 مارس 2023، في دولة الكويت، التي تمخضت عنه نتائج ملموسة، بالإضافة إلى الاجتماع الخامس لفريق عمل الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج (7 - 8) مايو 2023، بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، والاجتماع التاسع عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بمقر الأمانة العامة يومي 22 و23 مايو المنصرم.



ولفت إلى أنه تم عُقد الاجتماع (25) لفريق الخبراء المذكور المعني بالإرهاب يومي (24 - 25) مايو المنصرم، والاجتمــــاع الرابع لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 بمقر الأمانة العامة، فضلا عن الاجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي يومي 9-10 مايو 2023؛ لبحث ودراسة الأعمال المرشحة من قبل الدول الأعضاء وتقييمها وفقا للمعايير المحددة في النظام الداخلي لهذه الجائزة التي خصصت لموضوع " الإعلام البيئي ..التغير المناخي والمستقبل".



ونوه بأن هذه الفعاليات خرجت بجملة من التوصيات بفضل الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العاملة في الحقل الإعلامي تحت مظلة جامعة الدول العربية، متطلعا أن تكون هذه الدورة لبنة جديدة للارتقاء بمنظومتنا الإعلامية العربية بروح من الانسجام والتوافق .