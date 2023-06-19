غير شرعية.. الأمم المتحدة تحث إسرائيل على وقف الاستيطان في الضفة الغربية

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي.

وعبر وينسلاند في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، عن قلقه من خطط لبناء 4560 وحدة جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسريع إجراءات التخطيط الاستيطاني، التي من المتوقع أن تسرّع التوسع الاستيطاني.

وحث وينسلاند حكومة إسرائيل على وقف مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التباعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخاطر بزعزعة استقرار وضع شديد التوتر على أرض الواقع.