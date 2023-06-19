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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة بلينكن.. وزير خارجية الصين في واشنطن قريبا

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

أفاد نبأ عاجل ، اليوم الإثنين، أن الصين أكدت زيارة وزير خارجيتها تشين جانج، لـ واشنطن في الأيام المقبلة.

 

تأتي تلك الخطوة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلي الصين، الزيارة التي أجلت لأكثر من مرة بسبب تصاعد العلاقات بين البلدين.

وزير خارجية أمريكا يطالب الصين بضرورة تواصل قيادات الجيشين

بلينكن: نختلف مع الصين في قضايا كثيرة لكننا سنعمل على تحسين العلاقات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه من الضروري أن يكون بين الجيشين الأمريكي والصيني اتصالات مشتركة.

 

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الصين، أنه طالب بالإفراج عن الأمريكيين المعتقلين في الصين.

 

وأشار إلى أن هناك قضايا كثيرة تختلف فيها واشطن مع بكين مؤكدا: "لكننا سنعمل على تحسين العلاقات معها".

وأضاف بلينكن أنه طلب من الصين الحؤول دون اتخاذ كوريا الشمالية أي "خطوات خطرة".

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