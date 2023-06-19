بعد زيارة بلينكن.. وزير خارجية الصين في واشنطن قريبا

أفاد نبأ عاجل ، اليوم الإثنين، أن الصين أكدت زيارة وزير خارجيتها تشين جانج، لـ واشنطن في الأيام المقبلة.

تأتي تلك الخطوة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلي الصين، الزيارة التي أجلت لأكثر من مرة بسبب تصاعد العلاقات بين البلدين.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه من الضروري أن يكون بين الجيشين الأمريكي والصيني اتصالات مشتركة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الصين، أنه طالب بالإفراج عن الأمريكيين المعتقلين في الصين.

وأشار إلى أن هناك قضايا كثيرة تختلف فيها واشطن مع بكين مؤكدا: "لكننا سنعمل على تحسين العلاقات معها".

وأضاف بلينكن أنه طلب من الصين الحؤول دون اتخاذ كوريا الشمالية أي "خطوات خطرة".