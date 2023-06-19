بلينكن: نختلف مع الصين في قضايا كثيرة لكننا سنعمل على تحسين العلاقات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه بحث مع المسؤولين الصينيين التصرفات "الاستفزازية" لبكين في مضيق تايوان.

وبحسب ''سكاي نيوز''، أضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الصين، أن واشنطن وبكين متفقتان على أهمية استقرار علاقاتهما الثنائية، مشيرا إلى أنه يجب تعزيز التواصل الدبلوماسي على مستوى رفيع بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن زيارته إلى بكين تهدف إلى "إزالة أي سوء فهم" بين الطرفين.

وأضاف بلينكن أن هناك قضايا كثيرة تختلف الولايات المتحدة فيها مع الصين لكنها ستعمل على تحسين العلاقات معها.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج، قال إنه تم إحراز تقدم وتوصل إلى "أرضيات تفاهم" بين بكين وواشنطن، مؤكدًا أن الصين تحترم مصالح الولايات المتحدة ولا تسعى لتحديها أو إقصائها.

وأضاف الرئيس الصيني متحدثًا لوزير الخارجية الأمريكي: "لا ينبغي على أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر أو حرمانه من حقه المشروع في التنمية. وعلى الجانبين الالتزام بالتفاهمات المشتركة التي توصل إليها الرئيسان الصيني والأمريكي جو بايدن في بالي، وترجمة البيانات الإيجابية إلى أفعال من أجل استقرار وتحسين العلاقات الثنائية".

ولفت إلى أن العالم يحتاج لعلاقات متوازنة ومستقرة بين بكين وواشنطن، مشيرًا إلى أن البلدين إمكانهما التغلب على الصعوبات والعثور على مسار للتواصل.

وأضاف الرئيس الصيني أنه لا يجب على بكين أو واشنطن محاولة إملاء مسار أيهما على الطرف الآخر، داعيًا الولايات المتحدة إلى تبني موقف منطقي وعملي مع الصين.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين.