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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا يطالب الصين بضرورة تواصل قيادات الجيشين

الرئيس الصيني وبلينكن
الرئيس الصيني وبلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه من الضروري أن يكون بين الجيشين الأمريكي والصيني اتصالات مشتركة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الصين، أنه طالب بالإفراج عن الأمريكيين المعتقلين في الصين.

وأشار إلى أن هناك قضايا كثيرة تختلف فيها واشطن مع بكين مؤكدا: "لكننا سنعمل على تحسين العلاقات معها".

وأضاف بلينكن أنه طلب من الصين الحؤول دون اتخاذ كوريا الشمالية أي "خطوات خطرة".

كان وزير الخارجية الأمريكي، قال إنه بحث مع المسؤولين الصينيين التصرفات "الاستفزازية" لبكين في مضيق تايوان.

وبحسب ''سكاي نيوز'' أضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الصين، أن واشنطن وبكين متفقتان على أهمية استقرار علاقاتهما الثنائية مشيرا إلى أنه يجب تعزيز التواصل الدبلوماسي على مستوى رفيع بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن زيارته إلى بكين تهدف إلى "إزالة أي سوء فهم" بين الطرفين.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج، قال إنه تم إحراز تقدم وتوصل إلى "أرضيات تفاهم" بين بكين وواشنطن، مؤكدًا أن الصين تحترم مصالح الولايات المتحدة ولا تسعى لتحديها أو إقصائها.

وأضاف الرئيس الصيني متحدثًا لوزير الخارجية الأمريكي: "لا ينبغي على أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر أو حرمانه من حقه المشروع في التنمية. وعلى الجانبين الالتزام بالتفاهمات المشتركة التي توصل إليها الرئيسان الصيني والأمريكي جو بايدن في بالي، وترجمة البيانات الإيجابية إلى أفعال من أجل استقرار وتحسين العلاقات الثنائية".

ولفت إلى أن العالم يحتاج لعلاقات متوازنة ومستقرة بين بكين وواشنطن، مشيرًا إلى أن البلدين إمكانهما التغلب على الصعوبات والعثور على مسار للتواصل.

وأضاف الرئيس الصيني أنه لا يجب على بكين أو واشنطن محاولة إملاء مسار أيهما على الطرف الآخر، داعيًا الولايات المتحدة إلى تبني موقف منطقي وعملي مع الصين.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية الرئيس الصيني وبلينكن

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