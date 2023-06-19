إنذار عاجل .. سر خطير في تحول لون اللحم إلى الأخضر

انتشر على السوشيال ميديا أسئلة عن أسباب تحول لحم الأضحية إلى الأخضر أو الأسود.

أكد خبراء سلامة الغذاء أن فصل رأس الأضحية عن جسدها يعمل على توقف المخ عن إعطاء إشارات لأعضاء الأضحية كي تدفع بالدماء خارجها وبالتالي تحتقن عضلات الحيوان بالدماء وكذلك احتقان أعضاء وعضلات الأضحية بالدماء يؤدي إلى اسوداد لون اللحوم وسوف نوضح ما هى أسباب تغير لون اللحوم إلى اللون الأخضر وفقاً لموقع"Medicalxpress".

أسباب تحول لون اللحوم إلى اللون الأخضر:

أوضح خبراء سلامة الغذاء أن تغير لون اللحوم إلى اللون الأخضر هو عبارة عن نوع من أنواع الفطريات التي تنمو في درجات التبريد وليس التجميد أي عندما تكون اللحمة موضوعة في رف الثلاجة في المنزل.

واضاف الخبراء أنه إذا كان اللون الاخضر مصحوب برائحة غريبة في اللحمة وتكون سائل على سطح اللحمة مخاطي لزج خفيف فيجب حينها التخلص فورا من هذه اللحمة لأنها بدأت في الفساد.

نصح خبراء سلامة الغذاء أن من الضروري وضع اللحوم في الهواء لمدة 4 - 5 ساعات قبل تخزينها، وحفظ اللحوم في أكياس، كما يجب وضع زجاجات مياه مجمدة بين كل كيس والآخر، أو أكياسًا من الجل المخصص للتفريز، بالإضافة إلى تجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة، وعدم فصل الكهرباء عن الثلاجة.

أما إذا كان اللون الأخضر غير مصحوب بأي تغييرات في الرائحة والقوام فيمكنك قطع وإزالة الأجزاء الخضراء بسكينة واستهلاك باقي اللحمة بأمان.

وتابع الخبراء أن اللحوم قد تكتسب اللون الأخضر أو اللون المائل للرمادي نتيجة تخزينه وهو ساخن، أو في أطباق بلاستيكية ملونة وذات جودة سيئة، كما أن تعريض المنتج للضوء والأكسجين يسبب حدوث أكسدة للمنتج، مما يسبب تعطل للأصباغ الخاصة بلون اللحم، وفي هذه الحالات يكون اللحم صالح للاستهلاك، أما إذا صاحب تغير اللون، رائحة سيئة وملمس صابوني، يكون فاسد وغير صالح للاستهلاك.

وأفاد الخبراء أنه قد يتسبب أيضاً إلى سوء التبريد في اخضرار لون لحوم الأضحية، لذا يجب حفظها في درجات منخفضة حتى تتجمد ،يؤدي أيضًا فصل الكهرباء عن الثلاجة إلى تغيير لونها ، وتكدس اللحوم فوق بعضها في الفريزر، يُعيق وصول البرودة إلى كافة أكياس اللحوم ،يساهم أيضًا عدم تقليب أكياس اللحوم في الفريزر عند حفظها في تغيير لونها إلى الأخضر.