السعودية.. إجراءات جديدة من رئاسة الحرمين لتسهيل أداء المناسك على الحجاج

أطلقت إدارة العامة لتقنية المعلومات برئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، حزمة الحاج الرقمية، ضمن حملة "حفاوة" التي دشنتها الرئاسة لموسم حج هذا العام، للتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم بكل سهولة.

وقال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي، إن “الوكالة وفرت العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية ضمن حزمة الحاج الرقمية تحت منصة واحدة تخدم جميع حجاج وزوار الحرمين الشريفين، منها خدمة الفتاوى وإرشاد السائلين، وكذلك خدمة المقترحات والتي تتيح للحاج المشاركة بالمقترحات التي تسهم في تطوير الأعمال وإثراء تجربة الحاج، وكذا خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا وهي خدمة تتيح العديد من المعلومات والإرشادات الدينية العديد من الخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة الحاج والزائر للارتقاء بجودة الأعمال المقدمة”.

وأضاف: هناك أيضًا العديد من التطبيقات الرقمية كتطبيق لوامع الأذكار الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وتطبيق مصحف الحرمين برواية حفص عن عاصم، وكذلك منصة منارة الحرمين التي تهدف إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما وكسر حاجز المكان وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين الشريفين للمسلمين حول العالم، والاستماع للبث الرقمي لترجمة خطبة عرفة بالغات”.

وتابع: “وأيضا لتفعيل دور أئمة الحرمين الشريفين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب بما فيها خطبة الجمعة المنتظرة من المسلمين في ارجاء المعمورة، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي وغيرها من التطبيقات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة الحاج والزائر للارتقاء بجودة الأعمال المقدمة”.