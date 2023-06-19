عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موسم الحج|الشؤون الإسلامية السعودية تدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية

موسم الحج
موسم الحج

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة الرياض، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الوزارة وتسُهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين سواء من منسوبي الوزارة أو المتعاملين مع هذه الخدمات من داخل المملكة أو خارجها، ولاسيما الحجاج والمعتمرين وذلك بحضور وكلاء ومسؤولين الوزارة.

موسم الحج 2023

وقد استهل التدشين بمنصة تراسل للتعاملات الإلكترونية لفروع الوزارة، والمشاريع المساندة لها (منصة إدارة التقارير، خدمة ذكاء الأعمال، تطبيق تراسل على الأجهزة الذكية، مساحة عمل المسؤولين، خدمة التصديق الرقمي) حيث يعتبر هذا التدشين لتغطية خدمات المنصة لكافة قطاعات الوزارة وفروعها.

وستساهم المنصة في تحول جميع التعاملات في كافة قطاعات الوزارة إلى تعاملات إلكترونية، وكذلك ستحقق سرعة في تداول المعاملات بين كافة قطاعات الوزارة بكل يسر وسهولة، وأيضاً متابعة أداء جميع الجهات، وقيام جهات الاختصاص بعمل اللازم لتقويم عمل الجهات، إضافة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق من خلال التقليص الكبير للوقت المستغرق في إرسال المعاملات، وانخفاض كمية الورق المستخدمة سابقاً بشكل كبير، كما أنها ستِسهم في تحقيق الشفافية التامة، ومتابعة وقياس الأداء، وضمان استمرارية الأعمال.

كما دشن تطبيق التوعية الشرعية وهو عبارة عن خدمة مقدمة من الوزارة للتوعية الشرعية لزوار بيت الله الحرام؛ من خلال اتصال مرئي يجمع بين السائل (الحاج أو المعتمر) والداعية والمترجم (في حالة اختيار لغة غير العربية من قبل السائل) لتوضيح ما أشكل على السائل أثناء أداء نسكه.

كما سيُسهم التطبيق في توفير الخدمات الدعوية في جميع المواقيت والمشاعر المقدسة وعلى مدار الساعة حيث يبلغ إجمالي عدد المنصات (30) منصة، كما يدعم التطبيق حالياً (30) لغة عالمية، في حين أن التطبيق يتيح إمكانية قياس مستوى رضا المستفيد لهدف تحسين الخدمة.

كما دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة المكتبة الإلكترونية على تطبيق الوزارة الرسمي "رشد" حيث يهدف إلى تحقيق أكبر انتشار للكتب الإلكترونية الموثوقة، وهي خدمة تكاملية مع خدمة المكتبة الإلكترونية المتواجدة من خلال منصات المكتبة المنتشرة في المواقيت والمنافذ، ومن خلال موقع المكتبة على شبكة الإنترنت.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة وعبر إطلاقها لهذه التطبيقات الإلكترونية، تهدف إلى تطبيق جميع معايير التحول الرقمي، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة الأعمال الإدارية والتطوير المستمر والوصول إلى بيئة عمل رقمية؛ وكذلك استغلال التقنية الحديثة في خدمة الدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، موجهًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين  ــ حفظهما الله ــ على الدعم المستمر الذي تلقاه الوزارة للقيام بواجبها.

الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز موسم الحج 2023 رؤية المملكة 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

بمناسبة عيد الأضحى 2023 .. بيت الزكاة والصدقات يسدد ديون 25 غارمًا

الأيام المعلومات .. 3 أسرار يغفلها الكثيرون عن عشر ذي الحجة

فتاوى العشر من ذي الحجة| هذه الأعمال مستحبة بها.. وسرّ تسمية يوم عرفة

الرقية الشرعية مكتوبة للشفاء في العشر الأوائل من ذي الحجة

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟.. علي جمعة يكشف أسراره العظيمة

فضل عشر ذي الحجة.. وهل الصيام فيها يُعَدُّ من الواجبات؟ علي جمعة يجيب

أعمال ذي الحجة.. 6 أمور أوصى بها النبي في العشر الأول

دعاء أول يوم من ذي الحجة للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 13 كلمة

ترشيحاتنا

جرده من ملابسه.. إجراء صادم لـ بوتين يدفع زيلينسكي للهروب خارج أوكرانيا

قرار عاجل من جنايات أمن الدولة بشأن معتز مطر وعبدالله الشريف

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

بسبب بايدن وترامب.. انقسام غير مسبوق في أمريكا |ماذا يحدث؟

اتقوا الله في الدماء والضعفاء| 5 رسائل لـ "الأوقاف" بمؤتمر نواكشوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ