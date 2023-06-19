موسم الحج|الشؤون الإسلامية السعودية تدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة الرياض، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الوزارة وتسُهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين سواء من منسوبي الوزارة أو المتعاملين مع هذه الخدمات من داخل المملكة أو خارجها، ولاسيما الحجاج والمعتمرين وذلك بحضور وكلاء ومسؤولين الوزارة.

موسم الحج 2023

وقد استهل التدشين بمنصة تراسل للتعاملات الإلكترونية لفروع الوزارة، والمشاريع المساندة لها (منصة إدارة التقارير، خدمة ذكاء الأعمال، تطبيق تراسل على الأجهزة الذكية، مساحة عمل المسؤولين، خدمة التصديق الرقمي) حيث يعتبر هذا التدشين لتغطية خدمات المنصة لكافة قطاعات الوزارة وفروعها.

وستساهم المنصة في تحول جميع التعاملات في كافة قطاعات الوزارة إلى تعاملات إلكترونية، وكذلك ستحقق سرعة في تداول المعاملات بين كافة قطاعات الوزارة بكل يسر وسهولة، وأيضاً متابعة أداء جميع الجهات، وقيام جهات الاختصاص بعمل اللازم لتقويم عمل الجهات، إضافة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق من خلال التقليص الكبير للوقت المستغرق في إرسال المعاملات، وانخفاض كمية الورق المستخدمة سابقاً بشكل كبير، كما أنها ستِسهم في تحقيق الشفافية التامة، ومتابعة وقياس الأداء، وضمان استمرارية الأعمال.

كما دشن تطبيق التوعية الشرعية وهو عبارة عن خدمة مقدمة من الوزارة للتوعية الشرعية لزوار بيت الله الحرام؛ من خلال اتصال مرئي يجمع بين السائل (الحاج أو المعتمر) والداعية والمترجم (في حالة اختيار لغة غير العربية من قبل السائل) لتوضيح ما أشكل على السائل أثناء أداء نسكه.

كما سيُسهم التطبيق في توفير الخدمات الدعوية في جميع المواقيت والمشاعر المقدسة وعلى مدار الساعة حيث يبلغ إجمالي عدد المنصات (30) منصة، كما يدعم التطبيق حالياً (30) لغة عالمية، في حين أن التطبيق يتيح إمكانية قياس مستوى رضا المستفيد لهدف تحسين الخدمة.



كما دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة المكتبة الإلكترونية على تطبيق الوزارة الرسمي "رشد" حيث يهدف إلى تحقيق أكبر انتشار للكتب الإلكترونية الموثوقة، وهي خدمة تكاملية مع خدمة المكتبة الإلكترونية المتواجدة من خلال منصات المكتبة المنتشرة في المواقيت والمنافذ، ومن خلال موقع المكتبة على شبكة الإنترنت.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة وعبر إطلاقها لهذه التطبيقات الإلكترونية، تهدف إلى تطبيق جميع معايير التحول الرقمي، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة الأعمال الإدارية والتطوير المستمر والوصول إلى بيئة عمل رقمية؛ وكذلك استغلال التقنية الحديثة في خدمة الدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، موجهًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على الدعم المستمر الذي تلقاه الوزارة للقيام بواجبها.