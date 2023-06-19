الإحصاء السعودية تعلن إجمالي أعداد المعتمرين والحجاج العام الماضي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022م بلغ 24.715.307 معتمرين، من بينهم 9.517.829 معتمرا قاموا بأداء العمرة لمرة واحدة.

وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالي عدد المعتمرين من الخارج بلغ (8.372.429) معتمرًا؛ حيث بلغ عدد الذكور منهم 3.700.785 معتمرًا بنسبة 44.20%؛ بينما بلغ إجمالي المعتمرات الإناث (4.671.644) معتمرة بنسبة 55.80%؛ فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 16.342.878 معتمرًا، وصل عدد السعوديين منهم إلى 6.642.881 معتمرًا بنسبة 40.65%، في حين وصل عدد المعتمرين غير السعوديين من الداخل إلى 9.699.997 معتمرًا بنسبة 59.35%.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أفادت الهيئة بأن عدد الذكور من معتمري الداخل بلغ (11.033.994) بنسبة 67.52%؛ بينما بلغ عدد المعتمرات الإناث 5.308.884 بنسبة 32.48%، أما بالنسبة لأكثر أشهر السنة كثافةً من حيث عدد المعتمرين؛ فقد كان شهر أبريل هو الأعلى؛ حيث بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 5.479.637.. هذا وقد كانت منطقة مكة المكرمة هي الأكبر في إجمالي عدد المعتمرين من الداخل؛ حيث بلغ عدد المعتمرين منها 10.270.637 معتمرًا.

وحول إحصاءات الحج خلال العام الماضي فقد أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي أعداد الحجاج بلغ 062.926 حاجًّا، منهم 781.409 بنسبة 84.4% قَدِموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة؛ فيما بلغ عدد حجاج الداخل 144.653 بنسبة 15.6%.

وبينت الهيئة العامة للإحصاء ، في نتائجها الإحصائية لموسم الحج خلال العام الماضي 1443هـ، أن عدد الحجاج الذكور من داخل المملكة بلغ 77.776 حاجًّا، بينما بلغ عدد الإناث 66.877 حاجة؛ في حين بلغ عدد الحجاج الذكور من خارج المملكة 421.999، وبلغ عدد الحاجات الإناث 359.410 حاجة.

وأفادت بأن نسبة الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر النقل الجوي بلغت 94.7% من إجمالي الحجاج؛ بينما شكّل النقل البري 4.5%؛ في حين كان النقل البحري أقل وسيلة لنقل حجاج الخارج بنسبة 0.8%.

وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال العام الماضي 1443هـ من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، قد تجاوز 236 ألف موظف وموظفة منهم 73.556 في قطاع الخدمات العامة، و26.392 في قطاع الخدمات الطبية، و19.421 في قطاع خدمات النقل؛ بينما بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الاتصالات 3.728 موظفًا وموظفة.